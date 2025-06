Rauw Alejandro tiene un plan B: revela que esta estudiando Arquitectura

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente participación en Chente Ydrach, Rauw Alejandro confesó su decisión de estudiar arquitectura en Nueva York, un giro profesional motivado por el cansancio acumulado de las extensas giras musicales y su deseo de explorar nuevas expresiones creativas.

El cantante, de 31 años, explicó cómo sus giras por el mundo despertaron su interés en la arquitectura, además de buscar un crecimiento personal y laboral más allá de su faceta como artista. Si bien no espera desligarse por completo de los escenarios, admitió que las giras requieren un esfuerzo significativo y una demanda física que, a largo plazo, podrían afectar su salud.

"Muchos me han dicho que solo contrate a alguien y diga que fue mi trabajo, pero así no soy yo; a mí me gusta saber de lo que me hablan", confesó el artista sobre las reacciones de ciertos allegados al comentar su deseo de formarse en arquitectura.

Esta transición hacia el mundo del diseño refleja no solo una reinvención profesional, sino también un compromiso con la autenticidad que ha caracterizado su trayectoria artística. Al integrar su herencia cultural neoyorquina con nuevos conocimientos, Rauw proyecta un legado donde la música y la arquitectura dialogarán como espacios de memoria e innovación.

