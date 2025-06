Carlos Santana perdona a su abusador infantil: Mandar al infierno a alguien significa ir tú también

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Santana abordó su proceso de sanación ante los abusos sexuales sufridos en la infancia durante una entrevista: "He perdonado al hombre que abusó sexualmente de mí cuando era niño", declaró el músico de 78 años, explicando su filosofía espiritual: "Mandar a una persona al infierno significa que tú también vas allí con él. Perdonar es muy difícil para la mente, pero para el corazón no lo es".

Reafirmó su visión de unidad cósmica: "Somos seres divinos, somos luz. Yo nací para unir todos los corazones con la luz" , concepto que aplica en su música para combatir "la pesadilla de estar separados de Dios".

Anunció la creación de un evento global inspirado en Woodstock para 2026/2027: "Quiero que dure tres días con invitados como Eric Clapton y Earth, Wind and Fire" , buscando demostrar que "podemos existir en armonía, unión, respeto y compasión" . Criticó los conflictos bélicos actuales: "Corea, Rusia e Irán quieren 'fajarse' contra Estados Unidos, pero por cada bomba suya nosotros tenemos 22. Nadie ganaría", proponiendo como antídoto "armas de compasión masiva".

Al hablar de su gira Oneness Tour que incluye Madrid los días 28 y 29 de julio, definió su sonido como "un 99% obra de Dios" , integrando influencias de B.B. King, Segovia y músicos gitanos. Sobre la industria musical actual afirmó: "El agua es siempre agua, no importa en qué botella la pongas. La gente tiene sed de música" , mientras reveló su rechazo a tocar para papas y presidentes: "No sentía unión con ellos. Me invitaban como gancho".

