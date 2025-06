Paris Hilton niega hacerse procedimientos estéticos: Soy 100% natural

Suscríbete a nuestros canales

Paris Hilton abordó múltiples facetas de su vida en una entrevista para Call Her Daddy, comenzando por su negación categórica a intervenciones estéticas: "Nunca he hecho botox ni rellenos. Soy 100% natural", declaró la empresaria, quien también reflexionó sobre su transformación pública desde los días de The Simple Life donde adoptó una imagen estratégica: "La voz aguda y la figura de 'rubia tonta' fueron un escudo; disfruto demostrar que la gente se equivoca".

Sobre la maternidad, confesó haber mantenido en secreto el nacimiento de sus hijos Phoenix y London: "Quería tener algo solo para mí por una vez", describiendo su rutina doméstica como auténticamente sencilla: "Mi versión más real es estar en pantalón deportivo, sin maquillaje". Denunció el acoso en redes tras convertirse en madre, especialmente comentarios sobre su hijo: "Puedes decir lo que quieras de mí, pero esto es mi angelito inocente", reafirmando su postura protectora.

En el ámbito profesional, anunció la adaptación televisiva de su autobiografía con A24 y las hermanas Fanning, junto a un nuevo álbum producido por Sia: "Es la compositora más brillante... busco salvar la música pop". Mantiene vínculos con antiguas amigas como Kim Kardashian y Britney Spears, celebrando que "las chicas están tomando el mundo", mientras reveló anécdotas personales como su hábito de regalar MacBooks a parejas para sentirse segura: "Así me protegía en relaciones abusivas".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube