Así fue la reacción de Greeicy al enterarse que aparece en el nuevo álbum de Karol G

La cantante Greeicy Rendón fue sorprendida con la noticia de que su nombre aparece en el nuevo álbum de Karol G, y su reacción fue tan auténtica como emotiva y en medio de gritos ahogados, sonrisas nerviosas, la artista compartió su emoción al saber que es parte del esperado proyecto musical de La Bichota.

“No, yo estoy como que no me lo creo, como que estoy feliz, como que estoy agradecida, como que no, como que... ustedes me tienen que entender, yo sé que ustedes me entienden, miren esto”, dijo Greeicy en sus historias.