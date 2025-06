Visita inesperada: Aleska y Luca acompañan a Paulo Quevedo tras cirugía por nódulo cancerígeno

Suscríbete a nuestros canales

Después de someterse a una cirugía por un nódulo cancerígeno en la tiroides, el actor Paulo Quevedo recibió una visita que le levantó el ánimo y le dibujó sonrisas. Aleska Génesis y su pareja, el italiano Luca Onestini, acudieron a su casa para conocer el estado de su amigo.

Con el carisma que los caracteriza, la pareja compartió parte de la visita en redes sociales, mostrando un ambiente lleno de afecto, comiendo sushi.

“Amor, yo lo veo, lo veo muy bien y más guapo que nunca”, comentó Luca, entre bromas y halagos. “Pero el hambre, no se le quita el hambre, mi cabroncillo. ¿Es suficiente si? ¿Pido más?”, agregó con su particular humor, mientras Paulo replicaba con risas: “¡Yo no sé si voy a poder tragar tanto pinche sushi, güey!”

Luego Quevedo los lleva a una habitación que tiene para enmarcar sus momentos más especiales y los tres se detuvieron a observar fotografías que retratan la carrera de Paulo en el teatro y las pasarelas mientras Aleska grababa un vídeo:

“Aquí estamos con Paulo, lo vemos super bien. Bueno, aquí va a quedar una marquita que va a marcar un antes y un después, pero se va a ver muy sexy”, expresó mientras señalaba la cicatriz en el cuello del actor.

La operación, realizada hace seis días, fue comunicada por el propio Quevedo a través de su cuenta de Instagram con un mensaje valiente: “¡Listo para la gran batalla! Gracias por todos sus lindos deseos, por siempre estaré agradecido, mis guerrer@s!”. Desde entonces, no había publicado más nada en sus redes, enfocado en su recuperación.

