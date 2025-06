Zulinka Pérez revela que sí recibió compensación por dueños del Jet Set y aclara los motivos

En medio del revuelo mediático que ha generado la revelación de una compensación económica recibida por Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, la también cantante decidió emitir un comunicado en el que expresa su sentir frente a la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set y aclara la situación.

Sobre la polémica generada en torno al cheque recibido, la hija del artista fue clara: “Sí es cierto, recibí una compensación, pero solamente como miembro de la orquesta. No como hija de Rubby Pérez.” al tiempo que añadió que su esposo, Miguel Báez, también recibió una suma por la misma razón, como parte del equipo musical y, explicó que es una forma de justificar que, tras la tragedia, dejaron de percibir ingresos laborales.

Zulinka dejó claro que se trata de un apoyo económico derivado de su trabajo, no de su relación familiar.

“Aclaro esto porque no se trata, como algunos han querido insinuar, de un beneficio por ser hija de mi padre. Esto fue una compensación como empleada de la orquesta. Durante mucho tiempo opté por guardar silencio, confiando en que las cosas se resolverían con madurez y respeto... Ante tanta desinformación, me he visto en la necesidad de aclarar públicamente mi posición. No busco confrontación con nadie ni generar polémica. Lo único que deseo es que se respete el legado de mi familia y la dignidad de mis padres.”