Greeicy recibe un regalo inolvidable de Karol G y declara: “Oficialmente una Tropicoqueta”

Las amistades verdaderas también suenan a ritmo tropical. Y esta vez, Karol G sorprendió a Greeicy con un regalo que no solo es significativo, sino que vibra en perfecta sintonía con la nueva era musical de La Bichota: una conga de gran tamaño, elaborada en madera oscura, con la palabra “Tropicoqueta” tallada en letras naranjas, evocando el calor del verano y la estética del álbum que lleva ese nombre.

El momento fue compartido por Greeicy en sus historias de Instagram, donde se ve abriendo el enorme paquete desde la playa, emocionada por lo que encuentra dentro. Apenas revelado el instrumento, la cantante no dudó en improvisar una sesión de fotos frente al mar, con el tambor como protagonista.

Poco después, Greeicy publicó un carrusel de imágenes en su feed, acompañadas de la canción “Amiga Mía”, el tema que ambas comparten en Tropicoqueta, y escribió con entusiasmo:

> “Oficialmente una T R O P I C O Q U E T A

G R A C I A S @karolg por tu generosidad.

Por abrirme las puertas de algo tan importante para vos.

Qué F E L I C I D A D.”