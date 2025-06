Legado de belleza: Clara Federica Vegas, hija de Andreína Goetz, se postula al Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Lo que empezó como un revuelo en redes sociales con el apoyo de seguidores y usuarios se acaba de convertir en noticia confirmada, Clara Federica Vegas, hija de la exreina de belleza Andreína Goetz 'Miss Venezuela 1990', anunció oficialmente durante una entrevista en Shirley Radio que hoy se postularía como candidata al Miss Venezuela.

“Hoy me postulo oficialmente, terminé mandando la aplicación… y ahí veremos, porque todavía falta una selección final y empieza el entrenamiento”, declaró emocionada Clara Federica, quien actualmente reside en Europa y es egresada del Royal West College of Music and Drama en Londres.

La joven, que se encuentra de visita en Venezuela por la graduación de una de sus hermanas, reveló que el interés por el certamen despertó tras un simple post en redes sociales que se viralizó. “La gente empezó a comentarme que si por qué no me metía en el Miss Venezuela… y me empezó a picar la curiosidad”, confesó.

Su madre, Andreína Goetz, también compartió su emoción y sus reservas sobre la exposición mediática actual:

"Tengo cuatro hijas, y con cada una me lo pensaba. Cuando yo viví el Miss Venezuela era otra época. No existían las redes sociales, era periódico y revista. Hoy en día todo se mueve rapidísimo.”

Andreína recordó cómo sus hijas crecieron jugando con su banda y sus vestidos de reina:

“Siempre hubo esa curiosidad… Hay fotos de Clara de chiquita jugando con la corona y los trajes. Ahora es ella quien quiere intentarlo.”

Clara también adelantó que ya ha recibido propuestas del mundo del modelaje en Caracas.

"Me han recibido con mucho cariño, y eso también me entusiasma. Siempre me ha interesado ese mundo.”

Con esta confirmación el Miss Venezuela 2025 podría estar a punto de sumar un apellido con renombre del pasado y continua un legado en el mundo de la belleza.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube