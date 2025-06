Taylor Swift obtiene orden judicial por acoso persistente: el hombre asegura tener un hijo con la cantante

Suscríbete a nuestros canales

Taylor Swift obtuvo una orden de restricción temporal contra un hombre que, según consta en documentos legales, la ha estado acosando desde hace más de un año. El sujeto, identificado como Brian Jason Wagner, es un exconvicto que ha visitado en repetidas ocasiones la residencia de la cantante en Los Ángeles y ha enviado mensajes inquietantes a su equipo de trabajo según reseñó El Comercio.

La denuncia fue presentada el viernes pasado, luego de que Wagner volviera a presentarse en la casa de Swift, pero además de eso tras investigaciones del equipo de la artista, descubrieron que el hombre asegura vivir con ella, mantener una relación romántica e incluso tener un hijo en común a lo que la cantante aseguró que “Nada de eso es cierto”.

La situación se remonta al año 2024, cuando Wagner comenzó a aparecer en la casa de la artista. Durante una de esas visitas, llevaba consigo una botella de vidrio, lo que generó preocupación por el posible uso como arma Y su visita más reciente fue en mayo alegando que visitaba a un amigo en la zona.

“No lo conozco, nunca he hablado con él ni he tenido contacto alguno... El aumento de estas acciones me hace temer un daño inminente”, señaló en su testimonio, ante las pruebas, un juez de Los Ángeles otorgó una orden de alejamiento provisional mientras se estudian posibles medidas permanentes.

El caso se suma a otros episodios de acoso vividos por celebridades como Madonna, Steven Spielberg y Gwyneth Paltrow, quienes también recurrieron a la justicia ante situaciones similares que pusieron en riesgo su seguridad personal.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube