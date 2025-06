Tom Cruise recibirá Oscar Honorífico en Governors Awards 2025

Suscríbete a nuestros canales

Janet Yang, presidenta de la Academia, anunció mediante un comunicado oficial que Tom Cruise recibirá un Oscar Honorífico para "honrar la extraordinaria distinción en los logros de toda una vida".

Destacan su impacto cultural y profesional: “El increíble compromiso de Tom Cruise con nuestra comunidad cinematográfica, con la experiencia teatral y con la comunidad de acróbatas nos ha inspirado a todos", reconocimiento que llega tras 44 años de carrera iniciada en 1981 con Amor sin fin y consolidada con hitos como Risky Business (1983) —donde su icónica escena en ropa interior se convirtió en fenómeno viral—, Top Gun (1986) y la saga Mission: Impossible, cuya última entrega se estrenó recientemente.

El actor, que comenzó en Hollywood a los 18 años tras mudarse de Nueva York a Los Ángeles, compartirá el honor con Debbie Allen y Wynn Thomas —quienes también recibirán estatuillas honoríficas— mientras Dolly Parton obtendrá el premio humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica, ceremonia programada para el 16 de noviembre que celebra no solo su éxito taquillero (sus películas han recaudado $4.500 millones globalmente) sino su influencia en generaciones de cineastas y su defensa de la experiencia teatral frente al streaming, legado que incluye colaboraciones con leyendas como Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut (1999) y una filmografía diversa desde The Color of Money (1986) hasta Vanilla Sky (2001).

