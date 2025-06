Will Smith confiesa que se arrepiente de rechazar roles en "Matrix" e "Inception"

Suscríbete a nuestros canales

Durante una conversación en KISS XTRA, Will Smith admitió por primera vez públicamente su decisión de rechazar el papel protagónico en "Inception" tras haber declinado años antes el de Neo en "Matrix": "No creo haberlo dicho antes en público [...] Chris Nolan me trajo Inception primero y no lo acepté",.

Revelando su patrón de escepticismo hacia historias con "realidades alternativas" aunque ahora expresa arrepentimiento: "Es algo que no me suena bien. Pero lamento esos dos [roles]".

El proceso de casting detallado por The Hollywood Reporter indica que Christopher Nolan ofreció inicialmente el rol a Brad Pitt, quien al no responder en 48 horas abrió paso a Smith, desencadenando finalmente la elección de Leonardo DiCaprio como Cobb en el filme de 2010, mientras que en "Matrix" (1999) el rechazo de Smith llevó a Keanu Reeves a encarnar al icónico personaje, decisiones que Smith compensó simbólicamente en 2024 con un video musical inspirado en el universo de las hermanas Wachowski.

Cerrando así una reflexión sobre oportunidades perdidas en películas que recaudaron colectivamente $1.800 millones y definieron géneros cinematográficos, pese a lo cual el actor mantiene una trayectoria triunfante con premios Oscar y éxitos como "Hombres de negro" o "Día de la independencia".

