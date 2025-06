Declaraciones de Gabriel Soto tras ganar demanda contra Laura Bozzo: El objetivo nunca fue lucrar

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Soto confirmó su victoria en la demanda por daño moral y difamación interpuesta en 2020 contra Laura Bozzo, proceso que involucró también a su expareja Irina Baeva, declarando a medios: "Es importante marcar un precedente de respeto entre medios, actores y público", mientras enfatizó el carácter simbólico de la acción legal.

"No fue para beneficio económico; las opiniones no llevan palabras altisonantes, agresiones verbales ni juicios sin fundamentos", refiriéndose a comentarios de la conductora que afectaron su imagen y entorno familiar según su testimonio, donde añadió: "Cosas sin sentido dañan la integridad... y no solo a ti, sino a tus hijos y familia".

La resolución judicial impuso a Bozzo una multa de 2 millones de pesos —reportada por El Universal—, cifra que Soto minimizó al reiterar su propósito de defender dignidad ante presiones mediáticas que "rebasaron límites aceptables", coherencia con su postura durante la promoción de Monteverde: "Entre medios y actores debe haber relación sana y de respeto". Pese a que aspectos administrativos del caso continúan, Soto delegó el tema a sus abogados y cerró el capítulo: "Ya pasó, lo importante es seguir avanzando [...] estoy más feliz, contento y saludable que nunca", agradeciendo además el respaldo del público en redes sociales.

