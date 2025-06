Hijos de los Beatles se juntan para su primera colaboración musical con "Rip Off"

Suscríbete a nuestros canales

Zak Starkey (hijo de Ringo Starr), Sean Ono Lennon (hijo de John Lennon) y James McCartney (hijo de Paul McCartney) marcaron un hito histórico al lanzar el 15 de junio "Rip Off", primera canción original que reúne a los herederos de The Beatles bajo el proyecto Mantra of the Cosmos —colectivo fundado por Starkey—.

El baterista enfatizó en redes sociales: "Es mi banda y ellos son parte de ella", distanciándose de reclamos nostálgicos mientras el tema fusiona psicodelia británica y shoegaze con voces de Lennon y McCartney que aportan un timbre cercano al indie rock, contando además con la participación de Shaun Ryder (líder de Happy Mondays) en un esfuerzo que materializa conversaciones iniciadas en 2012 cuando James McCartney mencionó la posibilidad de formar un grupo con Dhani Harrison (hijo de George Harrison), Starkey y Lennon, idea entonces truncada pero que ahora resurge tras la salida definitiva de Starkey de The Who, liberando energía creativa para explorar sonidos independientes según adelantó el músico.

Publicado por el sello BMG con un videoclip que muestra escenas de grabación, "Rip Off" representa la construcción de un legado autónomo para esta generación, dejando abierta la puerta a futuras colaboraciones aunque por ahora Dhani Harrison permanece fuera del proyecto mientras la dinastía musical más emblemática del rock renueva su influencia global.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube