Hito histórico en el Miss Universo: el certamen confirma a la primera representante palestina

La Organización Miss Universo anunció este domingo a CNN su decisión: “Se complace en confirmar” que Nadeen Ayoub competirá en la edición 74 del certamen. El evento reunirá a candidatas de más de 130 países el próximo 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Su inclusión marca un momento sin precedentes para Palestina en concursos de belleza globales, según medios como The Times of Israel y Arab News.

Nadeen, descrita como “destacada defensora y modelo”, lleva años usando su plataforma para visibilizar causas sociales. La organización subraya que ella “encarna la resiliencia y determinación que definen nuestra plataforma”. Su perfil fusiona el activismo con la moda, inspirando a jóvenes en Medio Oriente, tal como destacó Harper’s Bazaar Arabia en su cobertura previa.

Celebrando diversidad y empoderamiento

El comunicado oficial enfatiza el compromiso de Miss Universo: “Dar la bienvenida con orgullo a delegadas de todo el mundo, celebrando diversidad, intercambio cultural y empoderamiento femenino”. Ayoub personifica estos valores en un contexto geopolítico complejo, reflejando cómo el certamen evoluciona hacia la inclusión, tema analizado por BBC Culture.

Ayoub se prepara para brillar en Tailandia, donde su trayecto será seguido de cerca por medios internacionales. Su presencia no solo competirá por la corona, sino que amplificará narrativas de unidad. Como señaló Al Jazeera, su participación trasciende la farándula: es un símbolo cultural en un escenario global.

