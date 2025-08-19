Kalimba reaparece y confiesa qué lo mantiene distante: aclara su posición ante la demanda que tiene por abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

Kalimba, reconocido por ser uno de los integrantes más exitosos de OV7, ha vivido años llenos de controversias. Además de su legado musical con hits como Se Te Olvidó y Solo Déjate Amar, su nombre ha estado vinculado a procesos legales por presunto abuso sexual contra la cantante Melissa Galindo, un escándalo que marcó su vida personal y mediática.

Salud que exige prioridad

En medio de estas polémicas, Kalimba habló finalmente sobre su estado de salud, aclarando que padece epilepsia y bipolaridad en segundo grado, condiciones que requiere manejar con tratamiento médico y terapia profesional. “Mi prioridad es cuidar de mí mismo y de mi estabilidad emocional”, confesó, mostrando un lado más vulnerable que muchos de sus seguidores desconocían.

Su relación con los fans bajo la lupa

Otra polémica que lo rodea es su actitud frente a los seguidores. Muchos lo han criticado por negarse a dar autógrafos o tomarse fotos, pero el cantante aclaró que se trata de un tema de autocuidado. “Estoy en todo mi derecho a limitar estas interacciones. Mi responsabilidad es subir al escenario y dar mi música, nada más”, explicó, desmintiendo la idea de que se trata de arrogancia o desinterés por su público.

Claridad sobre el escándalo

Respecto al tema legal que más polémica generó, Kalimba no evade hablar del asunto, y declaró que está en paz y deja la situación en manos de Dios que ha visto su inocencia Esta declaración busca separar su vida profesional de los rumores que han circulado durante años, dejando claro que su prioridad es vivir y trabajar con integridad.

Entre el escenario y la vida privada

Kalimba reaparece así como un artista que ha aprendido a establecer límites. Entre éxitos musicales, problemas de salud y escándalos mediáticos, mantiene su distancia y demuestra que, detrás del talento, existe una persona que pone su bienestar por encima de todo.

