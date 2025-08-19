¿Ingenio o falta de respeto? La polémica idea de un restaurante con Bruce y Caitlyn Jenner en los baños

Suscríbete a nuestros canales

Un restaurante decidió “ser original” y terminó prendiendo fuego en redes y es que se les ocurrió colocar la foto de Bruce Jenner en la puerta del baño de los hombres y la de Caitlyn Jenner en la de las mujeres. Lo que para algunos fue una broma ligera, para muchos otros se convirtió en un acto de burla hacia la comunidad trans.

¿Ingenio o simple falta de criterio?

Usuarios calificaron el gesto de insensible y aseguraron que reduce una transición de vida real y dolorosa a un simple chiste de baño. Otros, más benévolos, lo vieron como “humor sin maldad”. Lo cierto es que, guste o no, el local ganó fama instantánea, aunque por los peores motivos.

Aquí conviene recordar que Bruce y Caitlyn Jenner son la misma persona. Bruce, el atleta que se colgó el oro olímpico en 1976, era la imagen del “americano perfecto”. Décadas después, esa misma figura dio un giro histórico y en 2015 el mundo conoció a Caitlyn, quien se presentó al mundo desde la portada de Vanity Fair y se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento trans.

¿Un chiste o una falta de respeto?

Convertir esa historia en un cartel de baño suena, como mínimo, provocador, si algo quedó claro en redes es que la inclusión no debería ser un accesorio decorativo, mucho menos un chiste barato para llamar la atención de los comensales.

