Ricky Martin sacudirá los MTV VMAs 2025 con un reconocimiento que nadie había recibido antes

El próximo 7 de septiembre de 2025, los MTV Video Music Awards se vestirán de gala para rendir tributo a uno de los artistas más influyentes de la música latina, Ricky Martin, la estrella puertorriqueña recibirá el Latin Icon Award, una distinción inédita creada para destacar a personalidades que han transformado la industria con su talento, pasión y compromiso.

Cuatro décadas de éxitos y huella global

Desde que conquistó al público en sus inicios como parte de Menudo hasta su consolidación como solista internacional, Ricky Martin ha construido una trayectoria de más de cuarenta años que lo sitúa en la cima del entretenimiento. Con más de 70 millones de discos vendidos, múltiples Grammy, Latin Grammy y más de 180 galardones acumulados, su nombre es sinónimo de éxito, innovación y trascendencia cultural.

Un regreso cargado de simbolismo

Su participación en la ceremonia no será una más. Este reconocimiento coincide con el 25º aniversario de su histórica actuación en los VMAs, cuando se convirtió en el primer cantante latino masculino en conquistar el premio a Best Pop Video, llevándose además cinco estatuillas en una sola noche. Aquella presentación marcó un antes y un después para los artistas hispanos en escenarios internacionales.

Más que música: un ícono cultural

MTV resaltó que este homenaje no solo responde a su talento artístico, sino también a la influencia social y humanitaria que Ricky Martin ha ejercido a lo largo de su carrera. Su capacidad de abrir puertas para nuevas generaciones y de visibilizar la cultura latina en todo el mundo lo convierte en un verdadero pionero.

Una gala que dará que hablar

La ceremonia será conducida por LL COOL J y transmitida en vivo desde el UBS Arena de Nueva York, a través de CBS, MTV y Paramount+. Con Ricky Martin como protagonista de la noche, los VMAs 2025 prometen ser un evento cargado de nostalgia, emoción y orgullo latino.

