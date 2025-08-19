MTV VMAs 2025: Ricky Martin se convierte en el primer artista en recibir el “Latin Icon Award”

Suscríbete a nuestros canales

MTV coronará a Ricky Martin con el primer Latin Icon Award en su edición 2025 en Nueva York, según confirmó la organización. Este premio histórico honra su carrera de más de 40 años y su rol clave en llevar la cultura latina al mainstream mundial. Billboard destaca que el artista se convierte así en "símbolo de un legado imparable".

Con más de 70 millones de álbumes vendidos globalmente, el boricua acumula un palmarés sin igual: múltiples Grammy y Latin Grammy, además cuenta con alrededor de 180 premios entre música, actuación y labor humanitaria. Variety subraya que su influencia trasciende géneros, siendo "arquitecto de la explosión latina".

Regreso cargado de simbolismo

Su presentación en los VMAs 2025 conmemora un hito: 25 años exactos desde que se convirtió en el primer latino masculino en ganar "Best Pop Video" y llevarse cinco lunas en 1999. Rolling Stone recuerda que aquella actuación de "Livin' la Vida Loca" cambió para siempre la industria.

MTV enfatiza que el galardón celebra su impacto artístico y social como pionero que abrió caminos. Desde descubrir a Chayanne hasta su activismo LGBTQ+, Martin sigue moldeando tendencias. E! News añade: "Su premio es un guiño a Bad Bunny y Rosalía, hoy nominados gracias a su revolución".

