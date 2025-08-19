HBO Max prepara un 2026 de impacto: dos series que los fanáticos de la fantasía no querrán perderse

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de Juego de Tronos han pasado un 2025 inusualmente tranquilo. Ninguna nueva serie, ni siquiera un capítulo extra, llegó a la plataforma. La ausencia se sintió más que nunca, pero HBO Max ya tiene marcado en su calendario un año que promete devolver toda la emoción que caracteriza a las historias nacidas de la mente de George R. R. Martin.

La espera por los dragones

Una de las piezas centrales de este esperado retorno será la tercera temporada de La Casa del Dragón. La producción, que narra el turbulento conflicto entre los Targaryen, mantiene la tradición de tomarse su tiempo: la primera temporada se estrenó en 2022 y la segunda llegó dos años después, en 2024. Todo indica que la próxima entrega repetirá ese patrón y verá la luz en el verano de 2026.

Un nuevo relato desde el universo de Martin

Aunque los seguidores deberán tener paciencia para reencontrarse con Daemon, Rhaenyra y compañía, HBO Max no dejará el año huérfano de estrenos. En paralelo, llegará El caballero de los Siete Reinos, otra precuela inspirada en la obra de Martin. Esta serie explorará la amistad y aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, personajes conocidos por los lectores como Dunk y Egg. Originalmente prevista para 2025, su estreno también se movió a 2026, lo que convertirá ese año en una auténtica celebración para la comunidad de fans.

Un maratón de historias épicas

Entre los ocho capítulos confirmados para La Casa del Dragón y los seis de El caballero de los Siete Reinos, HBO Max ofrecerá alrededor de 14 horas de contenido ambientado en este universo fantástico. Una suma que asegura intensos maratones frente a la pantalla, con la dosis justa de conspiraciones, batallas y giros inesperados.

