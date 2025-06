Jorge Ramos retoma el reporterismo en Estados Unidos pese a los riesgos: Chiquinquirá Delgado lo apoya con temor

Suscríbete a nuestros canales

Después de cuatro décadas al frente del noticiero de Univision, Jorge Ramos reaparece en una nueva etapa de su carrera con un enfoque renovado y más íntimo. Bajo el título 'Así Veo las Cosas', el comunicador lanzó su canal digital informativo, donde vuelve a ejercer el periodismo desde el terreno, con una mirada sin adornos sobre temas como la migración y las deportaciones en Estados Unidos.

Sin sets ni corbatas, Ramos vuelve a sus raíces como reportero de calle, convencido de que aún tiene historias que contar y esta vez desde Los Ángeles, donde documentó el drama de los inmigrantes frente a las actuales políticas de deportación. “Fue mi reencuentro con el oficio, una especie de renacer personal y profesional”, expresó en conversación con People en Español según reseñó Hola.

Sus hijos y su pareja, la presentadora Chiquinquirá Delgado, han compartido su preocupación por verlo regresar a zonas de tensión, aunque también entienden que su compromiso con la verdad no ha menguado con los años. “Las despedidas nunca son fáciles. Pero me alienta saber que me apoyan, que me comprenden, y que están orgullosos de lo que hago”, reconoció.

“Estoy en un momento en que ya no hay que guardarse nada y hablar con fuerza, sin miedo”.

