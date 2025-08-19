De profesor a ícono de la musica: el artista que surgió desde abajo y hoy tiene un detalle con sus exalumnos

Suscríbete a nuestros canales

Cuarenta años después, Ricardo Arjona volvió a caminar por los pasillos que lo vieron como maestro. Los exalumnos que ahora son adultos, no pudieron contener la emoción y se acercaron al cantante para abrazarlo mientras coreaban emocionadas: “¡Profe, profe!”. Entre sonrisas y bromas, Arjona recordó su época en el aula y revivió anécdotas que hicieron reír a todos. Contó cómo bromeaba con sus estudiantes a la hora de un exámen

Además recordó algunas de las actividades especiales que hizo como la de llevar equipos de básquetbol de la Liga Mayor.

Un detalle que toca el corazón

Más allá de las bromas y la nostalgia, Arjona tenía un gesto especial preparado para sus exalumnos. Anunció que cada uno recibiría dos boletos para las nuevas funciones de sus conciertos. “Vengan con alguien de su familia y disfrútenlo”, expresó, destacando que en su momento, al abrir 15 teatros, no había podido compartir con todos quienes formaron parte de su historia por lo que abrirán nuevas presentaciones.

Del aula al escenario

Este reencuentro no solo mostró la conexión de Arjona con sus antiguos estudiantes, sino también cómo su trayectoria desde la enseñanza hasta convertirse en un ícono de la música sigue siendo un ejemplo de perseverancia y cariño hacia quienes lo conocieron en sus primeros pasos. Con risas, abrazos y recuerdos compartidos, el artista demostró que la influencia de un maestro puede trascender décadas y mantenerse viva en quienes lo recuerdan con admiración.

