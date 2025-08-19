"Pregúntenle a él por qué estaba conmigo": Alicia Machado se defiende ante las acusaciones de estar con un hombre casado

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado decidió hablar con total franqueza sobre uno de los episodios más comentados de su vida amorosa: su relación con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, mientras él estaba casado con Leslie Torres, madre de sus hijos. En el pódcast Chingonamente, conducido por Adriana Gallardo, la actriz relató cómo comenzó este romance cuando ella tenía apenas 19 años y él rondaba los 40, una diferencia de edad que marcó gran parte de la dinámica de la pareja.

“El casado era él, no yo”

Machado explicó que la relación duró cerca de ocho años y que durante ese tiempo Arjona ejerció un control constante sobre ella. “Nunca me dejaba tener un novio. Cada vez que alguien intentaba acercarse, él volvía a aparecer. No me dejaba ir”, relató, dejando claro que, desde su perspectiva, la responsabilidad de la situación no recaía en ella, sino en el cantante.

La actriz manifestó su indignación por ser la única públicamente cuestionada por esta historia.

"¿Por qué nadie le pregunta a él? ¿Por qué no le cuestionan si fui importante en su vida, si pensó en divorciarse, por qué aparecía en mi casa a las tres de la mañana? ¿Por qué la historia se usa para desprestigiarme a mí?”, se preguntó Machado.

Recuerdos que trascienden el tiempo

El romance incluso ha quedado plasmado en la vida profesional de Machado. Durante su participación en Top Chef VIP, la actriz cocinó un platillo llamado “mi primera velada de amor”, inspirado en esa etapa de su vida. Allí confesó que se enamoró perdidamente del cantante y que su vínculo duró años, dejando huella tanto en su corazón como en la inspiración de algunas canciones de Arjona.

Con estas declaraciones, Alicia Machado no solo defiende su versión, sino que también invita al público a cuestionar la narrativa que durante años la ha presentado como la “culpable”. “Pregúntenle a él por qué estaba conmigo”, concluyó, dejando en claro que, para ella, la historia tiene muchas más aristas que las que los titulares sensacionalistas han contado.

