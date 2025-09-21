¿La Tormenta Tropical Gabriel se convertirá en huracán?: Predicen riesgo para este estado, conozca el más reciente pronóstico

Suscríbete a nuestros canales

Después de formarse el miércoles por la mañana sobre el Océano Atlántico central, la tormenta tropical Gabrielle se ha convertido en la séptima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, sepa qué dicen los mapas sobre cómo podría evolucionar.

Se ha dado a conocer que se estima que la tormenta se fortalezca, hasta podría llegar a convertirse en huracán este domingo.

Los expertos esperan que el sistema meteorológico permanezca sobre aguas abiertas durante los próximos días.

Ahora, ha pesar de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que se espera que el centro de Gabrielle pase al este de las Bermudas el lunes, no se han emitido alertas ni advertencias.

Gabrielle tomó forma aproximadamente una semana después de lo que históricamente se consideró el pico de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Según el reporte, hasta el domingo por la mañana, Gabrielle estaba situada aproximadamente a 455 millas al sureste de las Bermudas.

Se dirigía hacia el norte-noroeste a 9 mph, dijo el centro de huracanes, con vientos máximos sostenidos de 65 mph.

“Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron hacia afuera a unas 140 millas del centro de Gabrielle, dijo el centro de huracanes. Es probable que la tormenta continúe moviéndose hacia el noroeste hasta el domingo, dijo la agencia, luego girará hacia el norte el lunes y hacia el noreste el martes”, señalaron.

Atención en Carolina del Norte

Aunque se espera que se fortalezca, su trayectoria actual la mantiene alejada de tierra firme.

Ahora, el NHC indica que las marejadas generadas por Gabrielle pueden llegar a la costa este desde Carolina del Norte hacia el norte hasta el Atlántico canadiense el domingo, y las marejadas continuarían hasta principios de la próxima semana.

"Es probable que estas marejadas causen condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales", dijo el centro.

¿Pronóstico de la temporada de huracanes errado?

Recordemos que al comienzo de la temporada, la perspectiva de la NOAA sugería que se formarían entre 13 y 19 tormentas con nombre en el Atlántico.

Esto implicaba hasta nueve que se convertirían en huracanes y hasta cinco que se convertirían en tormentas de categoría 5, que son las más poderosas.

La agencia revisó ligeramente la perspectiva en agosto, prediciendo que la temporada vería de 13 a 18 tormentas con nombre, incluidos de cinco a nueve huracanes, dos de los cuales podrían ser importantes.

Sin embargo, este pronóstico se ha quedado muy por encima que lo que ha ocurrido.

De las seis tormentas tropicales con nombre que se han desarrollado este año antes de Gabrielle, solo una, Chantal, tocó tierra en los EEUU.

Sin embargo, aun es temprano para determinar si el pronóstico ha sido exagerado y si los habitantes, sobre todo de las costas de EEUU, estarán a salvo de grandes eventos meteorológicos esta temporada.

