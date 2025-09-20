Texas y California ofrecen comida gratis del 22 al 27 de septiembre: descubra las ubicaciones y horarios anunciados

Suscríbete a nuestros canales

Recibir asistencia alimentaria es posible, esta vez, dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas para la última semana de septiembre, del 22 al 27.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 32 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Jornadas activas en el norte de Texas hasta el 27 de septiembre

Lunes 22 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 23 de septiembre

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory – Tyler Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | KEF International Church - Plano, 75074

1:00 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

Miércoles 24 de septiembre

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM | Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man Worship - Balch Springs, 75180

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | Oak Grove Crescent Apartments - Irving, 75061

1:00 PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church Glenn Heights, 75154

1:00 PM | Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051

Jueves 25 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224

9:30 AM | Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211

9:30 AM | Hope Clinic Garland - Garland, 75040

12:00 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

12:30 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

12:30 PM | Covington Creek Apartments - Irving, 75061

Viernes 26 de septiembre

9:30 AM | Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Vickery Meadow Youth Development Foundation - Dallas, 75231

Sábado 27 de septiembre

9:30 AM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

9:30 AM | Christ Embassy - Carrollton, 75006

9:30 AM | St. Ann - Coppell, 75019

9:30 AM | El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050

1:00 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 PM | Wayside Missionary Baptist Church - Seagoville, 75159

1:00 PM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

En California: entrega de despensas con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Entregas del 22 al 17 de septiembre:

Lunes 22 de septiembre

Cabot Yerxa Elementary 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs. De 9:00 a 11:00 de la mañana

Martes 23 de septiembre

North Shore Community Park 99480 70th Ave. Mecca. De 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Miércoles 24 de septiembre

Cabazon Community Center 50390 Carmen Ave Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

Palm Desert HS 74910 Aztec Rd Palm Desert. De 5:00 de la tarde a 7:00 pm

Jueves 25 de septiembre

P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Viernes 26 de septiembre

Las Flores Park 48400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Oasis Elementary 88175 74th Ave. Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 27 de septiembre

La Quinta Library (Seniors Only) 78275 Calle Tampico La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

