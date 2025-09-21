Salud gratis en Dallas y Houston: conozca dónde conseguir exámenes y vacunas del 22 al 26 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La salud es un servicio vital al que todos buscan tener acceso, en Texas, Estados Unidos (EEUU), durante los próximos días estarán realizando una serie de jornadas con exámenes y vacunas gratuitas, te decimos en dónde y qué fechas.

Primero tenemos la iniciativa del YMCA de Houston, conocido formalmente como el YMCA of Greater Houston, la cual es una organización comunitaria sin fines de lucro con una larga historia en la ciudad.

Su misión es fortalecer a la comunidad a través de programas que se centran en el desarrollo de los jóvenes, la vida saludable y la responsabilidad social.

Para cumplir arte de sus objetivos, El YMCA de Houston ofrecerá exámenes de salud gratuitos para la comunidad en tres fechas diferentes.

Las personas que residen en Houston y estén interesados, pueden hacerse chequeos físicos y consultar con médicos sobre sus resultados de pruebas de sangre.

Estas jornadas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y ubicaciones:

MD Anderson Family YMCA: Lunes 22 de septiembre, 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

Dirección: 705 Cavalcade St. Houston, TX 77009

Houston Texans YMCA: Miércoles 24 de septiembre, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Dirección: 5202 Griggs Rd. Houston, TX 77021

West Orem Family YMCA: Viernes 26 de septiembre, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Dirección: 5801 W. Orem Dr. Houston, TX 77085

Atención gratuita en Dallas

Por otra parte, el Parkland Memorial Hospital ha anunciado que próximamente estará realizando un evento comunitario familiar de salud.

La cita será para el miércoles 24 de septiembre de 09:00 de la mañana a 12:00 de la tarde en The Stewpot 1610 S. Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75215.

En dicha feria de salud, se ofrecerá educación sobre el mejoramiento de la diabetes, presión arterial, VIH, entre otras afecciones.

Además, los servicios incluyen exámenes de salud.

Recuerde que prestarán atención sobre:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras

Además, Parkland también estará organizando dos ventos de vacunación contra la gripe los días 25 y 27 de septiembre.

“Parkland facilita la protección durante esta temporada de gripe. Hay vacunas antigripales disponibles para pacientes de todas las edades, sin cita previa. Son gratuitas con la mayoría de los seguros médicos. Pueden aplicarse restricciones”, indican.

La del jueves 25 de septiembre se llevará a cabo en la Clínica Comunitaria Jubilee Park - 802 Ann St., Dallas, 75223. Desde la 1:00 a las 5:00 de la tarde.

La del 27 de septiembre se realizará en el Centro de Salud Irving - 1800 N. Britain Road, Irving, 75061. Desde las 9:00 de la mañana al mediodía.

Si requiere más información, puede visitar: el calendario de la comunidad del hospital: Calendario de la comunidad | Salud de Parkland o www.ccdallas.org/. También puede llamar al 214-333-1525.

