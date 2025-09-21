¡Alerta Florida! A partir del 1 de octubre endurecen las penalizaciones para los infractores: ¿Sabes a qué te expones?

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores en Florida, Estados Unidos (EEUU), deben asegurarse de ser los más cuidadosos y respetuosos de las leyes de tránsito, como siempre debió haber sido, desde este 1ro de octubre, descubra por qué.

Estamos hablando de la implementación de la ley HB 253, la cual establece una serie de medidas que endurecen las sanciones para ciertas infracciones de tránsito a partir de la fecha mencionada.

El objetivo directo de la ley es disuadir la conducción peligrosa haciendo que las consecuencias sean más costosas y severas, sobre todo para los infractores reincidentes.

¿De qué forma?: aumentando las penalizaciones por infracciones que los legisladores consideran que contribuyen a los accidentes graves, como la conducción a alta velocidad o con negligencia.

Detalles sobre la normativa

Esta nueva legislación se enfoca en tres áreas principales: multas, suspensión de licencias y el sistema de puntos.

- Aumento de multas por exceso de velocidad:

Las multas por exceso de velocidad en zonas de escuelas, hospitales y áreas de construcción ahora son más altas.

Por ejemplo, una multa por exceder el límite de velocidad en 20 mph en una zona escolar puede duplicarse.

En este sentido:

Zonas Escolares: Conducir a alta velocidad en una zona escolar podría resultar en una multa que oscila entre $150 y $300, o más, dependiendo de la velocidad a la que se excedió el límite.

Zonas de Construcción: Las multas en estas áreas, donde los trabajadores están en peligro, también se han incrementado. Una multa por exceso de velocidad podría comenzar en $200 y subir considerablemente.

Conducción temeraria: Esta ofensa, que ya conlleva una multa significativa, ahora podría resultar en una multa aún mayor, con el potencial de alcanzar cientos de dólares y cargos adicionales.

­­- Suspensión de licencias más severa:

Los conductores que acumulen un cierto número de puntos en su historial de conducción en un corto período de tiempo enfrentarán suspensiones de licencia más largas.

Si un conductor es declarado culpable de una segunda infracción por exceso de velocidad en la misma zona de escuela o construcción en menos de 12 meses, su licencia podría ser suspendida por un período más largo.

Así mismos, a partir del 1 de octubre, los conductores que acumulen 15 puntos en 12 meses verán su licencia suspendida por 6 meses.

La suspensión por 18 puntos en 18 meses será de un año.

La suspensión por 24 puntos en 36 meses será de 2 años.

- Endurecimiento de puntos por infracciones graves:

La ley aumenta el número de puntos asignados a infracciones que ponen en peligro la seguridad, como la conducción temeraria o el exceso de velocidad en zonas de alto riesgo.

Por ejemplo, la sanción por pasar un autobús escolar que tiene sus luces intermitentes encendidas y el letrero de "STOP" extendido, que ya es una ofensa grave, ahora tiene un impacto más significativo en el historial del conductor.

