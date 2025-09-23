Las modernas estaciones de autopago que instalará Corpoelec en centros comerciales: conozca cómo funcionan

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instalará estaciones de pago en los principales centros comerciales del país.

Así lo informó Richard Solano, quien forma parte de la empresa Silicon Technology encargada de desarrollar estas plataformas, al periodista Nelin Escalante.

De acuerdo con Solano, en los próximos tres meses iniciarán con la primera fase que consiste en la instalación de las estaciones en centros comerciales, empezando por los Sambil del país, y oficinas comerciales de Corpoelec.

“Estas plataformas están interconectadas con la banca nacional. Más adelante estaremos instalando en otras cadenas comerciales”, explicó.

Los usuarios podrán consultar en las estaciones las deudas del servicio eléctrico, así como cancelar la factura con la tarjeta de débito.

Así funcionarán las modernas estaciones

Se ingresa la cédula de identidad del titular del contrato del servicio.

Automáticamente se desplegará los contratos que posee a su nombre con las deudas.

Da clic en pagar.

Insertar su tarjeta y listo, inmediatamente le emitirá su factura de pago.