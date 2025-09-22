Tesoro oculto: cómo identificar la moneda de 25 centavos de dólar que vale una fortuna

Suscríbete a nuestros canales

La moneda de 25 centavos, conocida como "San Antonio Missions," se ha convertido en un objeto valioso para los coleccionistas.

El ejemplar es parte de la serie "America the Beautiful Quarters," que se inició en 2010. La serie se creó para rendir homenaje a 56 parques y sitios históricos del país, incluidos estados y territorios.

La finalidad del programa fue continuar con el éxito de las piezas conmemorativas de los estados que finalizaron en 2008. El anverso de estas monedas mantiene la imagen de George Washington.

¿Cómo identificar la moneda?

Para identificar una moneda "San Antonio Missions" auténtica y valiosa, se debe observar el año 2019 y la ceca, que debe tener una "W." La ceca de West Point acuñó 2 millones de ejemplares, lo que la hace muy difícil de encontrar.

El reverso de la moneda muestra una cruz dividida en cuatro secciones con símbolos de las misiones: trigo, arcos con campana, un león y el río San Antonio.

La moneda "San Antonio Missions," fue vendido en el mercado numismático por $75,000. El Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) informó que la moneda de 25 centavos, que fue acuñada en la Casa de la Moneda de West Point, es parte de una serie especial de coleccionismo.

¿Qué factores aumentan el valor de la moneda?

Según la guía de precios del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), el alto valor de la moneda se debe a su rareza y su certificación de autenticidad.

La calificación de la moneda como MS69 indica un nivel de conservación casi perfecto. Este caso demuestra cómo el estado de conservación, la certificación y la tirada específica pueden transformar una moneda de curso legal en un objeto de alto valor.

Otro ejemplar de la serie con una calificación MS68 se valoró en $1.260. Es importante tener en cuenta, que las monedas y billetes de colección en EEUU son valoradas por su antigüedad, historia, rareza, detalles de acuñación y estado de conservación.

¿Cómo compruebas el valor de una moneda?

Para comprobar si una moneda de colección es valiosa en EEUU, el mejor camino es siempre la evaluación profesional. Sin embargo, puedes seguir un par de pasos antes de recurrir a un experto.

Antes de visitar a un profesional, puedes obtener una estimación inicial del valor de tu moneda.

Guías de precios: Consulta las guías de precios de los servicios de certificación más reconocidos, como PCGS o NGC (Numismatic Guaranty Corporation). Estos sitios web tienen bases de datos enormes con el valor de las monedas según su estado de conservación.

Consulta las guías de precios de los servicios de certificación más reconocidos, como PCGS o NGC (Numismatic Guaranty Corporation). Estos sitios web tienen bases de datos enormes con el valor de las monedas según su estado de conservación. Ventas reales: Busca en sitios como eBay y filtra por "artículos vendidos" para ver a qué precio se han vendido monedas similares a la tuya. Esto te da una idea más realista del valor del mercado que las ofertas publicadas.

Es importante recordar que los precios que encuentres en línea son solo una referencia. El valor real de una moneda depende de su autenticidad y, sobre todo, de su grado de conservación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube