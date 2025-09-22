¡Protege tu vehículo! Este estado tiene el seguro para auto más costoso de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El costo de un seguro de auto cambia por el estado, la ciudad e incluso el código postal donde vive el conductor. El estudio, publicado por U.S. News & World Report, señala que las aseguradoras toman en cuenta las tasas de crímenes y accidentes, así como las condiciones climatológicas.

A mayores probabilidades de accidente, mayor será el precio del seguro.

¿Qué tipos de seguros existen en EEUU?

Según Forbes, existen tres tipos principales de seguros para automóviles: seguro de responsabilidad civil, que cubre los daños y lesiones a otras personas; seguro de colisión, que cubre los daños del propio auto; y cobertura integral, que cubre daños por eventos como robo, vandalismo y condiciones climáticas severas.

El Departamento de Estado de EEUU señala que todos los vehículos motorizados deben tener al menos un seguro de responsabilidad civil para poder circular en el país.

¿Qué estado tiene el precio de seguro más alto?

Louisiana tiene el precio promedio de seguro de auto más alto de EEUU, con $3.860 al año. En contraste, Maine es el estado más barato, con un costo promedio anual de $949, según U.S. News & World Report.

Los precios varían considerablemente. Por ejemplo, en Florida el promedio es de $3.289, mientras que en Idaho es de $992.

Alabama : $1816

: $1816 Alaska : $1294

: $1294 Arizona : $2429

: $2429 Arkansas : $2080

: $2080 California : $2479

: $2479 Carolina del Norte : $1894

: $1894 Carolina del Sur : $2160

: $2160 Colorado : $2376

: $2376 Connecticut : $1567

: $1567 Dakota del Norte : $1300

: $1300 Dakota del Sur : $2160

: $2160 Delaware : $2456

: $2456 Florida : $3289

: $3289 Georgia : $2462

: $2462 Hawái : $1241

: $1241 Idaho : $992

: $992 Illinois : $1713

: $1713 Indiana : $1610

: $1610 Iowa : $1215

: $1215 Kansas : $2075

: $2075 Kentucky : $2104

: $2104 Louisiana : $3860

: $3860 Maine : $949

: $949 Maryland: $2260

https://2001online.com/nota/undefined

¿Qué consecuencias tiene conducir sin seguro?

Conducir sin seguro puede resultar en multas y hasta la confiscación del vehículo. Por eso, cuando se tramitan las placas de un auto nuevo, las autoridades piden como requisito obligatorio presentar el comprobante del seguro.

Las multas por conducir sin licencia en Estados Unidos no son iguales en todo el país, ya que cada estado establece sus propias leyes y sanciones. Sin embargo, es una infracción grave que conlleva consecuencias significativas.

Generalmente, las multas por esta infracción varían de $100 a $500 para una primera ofensa. Sin embargo, en algunos estados, la multa puede superar los $1.000 o incluso más, dependiendo de las circunstancias. Además de la multa, es probable que tengas que pagar cargos adicionales por la corte y otros recargos administrativos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube