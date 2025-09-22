Riverhead acoge el Día Cultural Guatemalteco: evento con jornada médica y actividades para la comunidad

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de Guatemala en Riverhead, Nueva York, Estados Unidos (EEUU) se prepara este martes 23 de septiembre para un evento con jornada médica y actividades para la comunidad.

La actividad está organizada en conjunto con la Cámara de Comercio de Guatemala en Nueva York.

Medios locales reseñaron que se llevará a cabo en el 133 de East Main Street, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde.

Riverhead acoge el Día Cultural Guatemalteco

El evento contará con la participación de numerosas organizaciones que ofrecerán información y asistencia en temas esenciales para la comunidad.

Además, habrá servicios de inmigración con abogados para contestar las inquietudes y preocupaciones en temas migratorios.

De igual modo, se ofrecerán servicios de salud básicos a través de una unidad móvil, con toma de presión arterial, control de colesterol y la aplicación de la vacuna contra la gripe.

También se entregarán mochilas y útiles escolares gratuitos como parte de la jornada de “Back to school”.

Habrá rifas, comida típica, música y un acto cívico guatemalteco, así como la presencia de compañías de seguros médicos y bancos que orientarán a las familias sobre la apertura de cuentas y otros servicios financieros.

