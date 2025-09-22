Para negocios o placer: lo que debe saber si necesita solicitar o renovar la visa de visitante para EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Viajar a Estados Unidos mantiene su vigencia como opción para turistas y empresarios, incluso en un contexto con regulaciones migratorias cambiantes.

Muchas personas continúan planeando su entrada temporal al país para distintos propósitos, adaptándose a los requisitos que la normativa establece.

El proceso para obtener o renovar la visa de turista B-1/B-2 para ingresar a Estados Unidos es una gestión que deben realizar los ciudadanos extranjeros que planean visitar el país por turismo o negocios. Esta información se ha extraído del portal web oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

Visado para visitantes: requisitos básicos y categorías

No todas las personas requieren una visa para entrar a Estados Unidos. Los ciudadanos que pertenecen al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) pueden ingresar sin este trámite para una estancia máxima de 90 días.

En cambio, quienes necesiten visa deben optar entre dos categorías principales: la visa B-1 para negocios y la B-2 para turismo, visitas familiares o tratamientos médicos.

Se recomienda verificar antes del viaje la documentación básica necesaria, que incluye un pasaporte vigente. En caso de que la visa esté en un pasaporte vencido, es necesario llevar ambos pasaportes (el vigente y el que contiene la visa).

Procedimiento para solicitar o renovar la visa B-1/B-2

La solicitud se inicia completando el formulario en línea DS-160. Luego, es necesario programar una entrevista en la embajada o consulado estadounidense más cercano, donde se deben presentar los documentos exigidos, como pasaporte válido, fotografía conforme a los requisitos y recibo de pago de la tarifa de solicitud.

El proceso de renovación sigue los mismos pasos que la primera solicitud y debe hacerse fuera de Estados Unidos, salvo excepciones específicas.

El formulario I-94, entregado al ingresar al país, establece el periodo autorizado de estadía, el cual puede ser distinto a la fecha de vencimiento de la visa.

En algunos casos, luego de la entrevista pueden solicitarse trámites administrativos adicionales antes de la aprobación final.

Para mayor detalle y contactar la embajada o consulado correspondiente, se recomienda visitar el portal web oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

