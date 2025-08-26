Paseos a la Colina Tovar: hasta las mulas potencian el turismo de este pueblo estilo alemán

Suscríbete a nuestros canales

Las posadas en La Colonia Tovar se reinventan con paseos y ofrecen opciones para el descanso de fin de semana.

Una habitación sencilla para dos personas, sin balcón, cuesta $ 35; otra habitación sencilla para una pareja, con balcón, cuesta $ 40.

Una habitación para cuatro personas y con balcón, vale $ 70, sin balcón $ 50; y un hospedaje para seis personas, sin balcón, cuesta $ 60.

Entre los servicios que ofrece la posada se encuentran wifi, Smart TV, televisión por cable, agua caliente y estacionamiento; y “los paseos en mula o en cuatrimoto. Los paseos en moto es lo nuevo en la posada, lo introdujimos hace dos meses”, dijo Juan Pinto, encargado de La Posada de Teresa.

Posadas ofrecen paseos en mula y cuatrimoto por la Colonia Tovar

Precisó que la posada ofrece paseos turísticos por la Colonia Tovar y alrededores. Los recorridos en mula duran una hora y el huésped escoge tres paradas (lugares a visitar) por $ 35, o cuatro paradas por $ 40 durante hora y media.

Destacó que la posada ofrece paseos en motos de cuatro ruedas, “es lo nuevo”; durante una hora y cuesta $ 50 por persona, el cliente maneja la moto.

Otra opción es el paseo por dos horas, para dos personas por $ 70 en una moto. Pueden recorrer varias zonas como el Jardín de las Hortensias, la Circunvalación; o pasar por la Chocolatera y otros sitios.

Además, paseos en jeep con capacidad para 12 personas y 23 paradas para escoger. Tres paradas por $ 6 por persona, cuatro paradas por $ 7 por persona; y cinco paradas por $8 por persona, esta modalidad incluye fresas con crema como obsequio.

Se reserva la habitación con 50 % del costo y se paga el resto al registrarse. La posada es pet friendly.

La recepcionista de la posada Freddy Rudman, Daymar Them, indicó que cuenta con cabañas y habitaciones. La habitación tipo cabaña está equipada con cocina y cuesta $ 25 por persona; con desayuno incluido por $ 30 por persona. La habitación sencilla cuesta $ 50 por pareja por un día.

La posada cuenta con casas equipadas para 10 personas por $ 300 con desayuno, y $ 250 sin desayuno: consta de cuatro habitaciones, tres baños, chimenea, sala, comedor, parrillera, wifi. Las habitaciones se reservan con el 50 %.

“Entre nuestros servicios ofrecemos desayuno, cena, bar y Karaoke en la noche”, dijo.

Huéspedes pueden aprovechar promociones en habitaciones

Them indicó que ofrecen una promoción, al cancelar una noche, la siguiente es gratis, sin desayuno. Válida hasta finales de septiembre. Son pet fiendly.

Añadió que la posada proporciona el enlace con personas que realizan los paseos por la Colonia durante dos horas por $ 50.

La encargada de la Posada Camila, Camila Tarquinio, señaló que el establecimiento ofrece varios tipos de habitaciones, y cabañas. Las habitaciones para dos personas con desayuno incluido, cuestan $ 80 por persona, una habitación para siete personas con desayuno incluido vale $ 280. Se reserva con el 50 % del costo.

“Las cabañas tienen capacidad para cuatro o seis huéspedes, cuestan $ 55 por persona con desayuno. Constan de cocina equipada, microondas, wifi, parrillera, zona de fogata”, dijo.

Posada Camila brinda el servicio de paseos con un aliado, con tres paradas $ 35 por persona, cuatro paradas por $ 40 por persona; y $ 50 por persona durante dos horas y 10 minutos.

La encargada de Weinhaus la @posadaenlacoloniatovar, Marilyn Rudman, indicó que el hotel se encuentra en el centro del pueblo y ofrece habitaciones matrimoniales por $ 60; para tres adultos y un niño por $ 50; de $ 70 dos adultos y dos niños.

La posada ofrece wifi, agua caliente, internet, Tv satelital; y cuenta con alianza para paseos, un carro para cinco personas cuesta $ 40.

Las habitaciones se reservan con el 50 % y el resto al llegar a la posada.

