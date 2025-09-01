Un golpe al turismo: el nuevo cargo adicional que los viajeros de América Latina y Asia pagarán al visitar EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos implementará un nuevo arancel para la gestión de visas de no inmigrante, sumando un cobro extra que afectará a quienes busquen ingresar al país a partir del 1 de octubre.

Esta medida implica un incremento en el costo total del trámite para viajeros de diversos países. La información fue obtenida del portal web de Reuters, que detalla las novedades y el posible impacto de esta política.

Este nuevo cobro, denominado “visa de integridad del visado”, requiere el pago adicional de 250 dólares durante el proceso de obtención del documento. Se calcula que, para algunos países, el costo total alcanzará cerca de 442 dólares, cifra confirmada por la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

¿Cómo esto afecta a viajeros de América Latina y Asia?

El arancel afectará mayormente a ciudadanos de naciones que no forman parte del Programa de Exención de Visado, incluyendo buena parte de América Latina y Asia. Entre los países con mayores costos se encuentran México, China y Brasil, donde el trámite será sustancialmente más caro.

El anuncio se produce en un contexto de preparación para eventos internacionales de gran envergadura en Estados Unidos, como celebraciones nacionales y competencias deportivas.

La llegada de visitantes internacionales, que en su mayoría provienen de naciones como México, Canadá, Reino Unido, India y Brasil, podría verse afectada.

Impacto en la industria del turismo y medidas complementarias

Datos recientes indican una disminución del 3,1% en la llegada de visitantes extranjeros en julio respecto al año anterior, y los sectores vinculados al turismo internacional observan con atención esta tendencia.

Expertos del sector han señalado que los cargos adicionales podrían reducir los volúmenes de viaje y modificar presupuestos previstos.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense plantea regulaciones para limitar la permanencia de estudiantes internacionales y modificar la duración de ciertos tipos de visa.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo por reforzar los controles migratorios y reducir abusos en el sistema. El nuevo arancel y las regulaciones complementarias generan un escenario de ajuste para viajeros, operadores turísticos y organizadores de eventos internacionales en Estados Unidos.

