Turismo y acceso sin restricciones en EE.UU.: conoce las tres razones claves para tramitar el REAL ID

Suscríbete a nuestros canales

La implementación del REAL ID en Estados Unidos responde a una norma que establece criterios más estrictos para la emisión de identificaciones y licencias de conducir. Esta medida afecta a quienes utilizan estos documentos para acceder a ciertos servicios y lugares, especialmente en el campo del transporte aéreo y la seguridad federal.

La información que presentamos fue obtenida del portal web oficial de USA.gov, y abarca aspectos clave sobre quiénes deben tramitar la REAL ID y cómo hacerlo.

Es importante conocer estos detalles para evitar contratiempos durante los viajes o al intentar ingresar a instalaciones federales.

¿Qué es y quién necesita la REAL ID?

El REAL ID es un estándar regulado por una ley federal que exige a los estados emitir identificaciones con mayores niveles de seguridad. Este requisito aplica únicamente para ciudadanos estadounidenses y extranjeros con prueba de residencia legal en el país.

Para cumplir con la normativa, las oficinas encargadas de expedir licencias deben actualizar estos documentos conforme a los parámetros establecidos.

En esencia, este documento es necesario para abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos que estén bajo regulación federal, así como para acceder a edificios del gobierno y ciertas instalaciones restringidas como bases militares y plantas nucleares.

Proceso para obtener la REAL ID

La solicitud del REAL ID varía según el estado, pero en la mayoría de ellos debe hacerse en las oficinas de vehículos motorizados, donde también se gestionan las licencias regulares.

La documentación requerida puede incluir comprobantes de identidad, residencia y estado migratorio, dependiendo del lugar. Quienes no puedan obtener la REAL ID tienen opciones limitadas para viajar: pueden usar su pasaporte o alguna otra forma de identificación aceptada por la Administración de Seguridad en el Transporte.

Para verificar si una licencia o identificación ya cumple con los requisitos del REAL ID, basta con observar si cuenta con una estrella en la esquina superior derecha del documento. En caso contrario, se requerirá la actualización para cumplir con las disposiciones vigentes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube