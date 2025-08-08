¿Aún sin Real ID? Feria Estatal de Illinois ofrece un kiosko para que puedas tramitarla: sepa hasta cuándo

Suscríbete a nuestros canales

La Feria Estatal de Illinois, que se celebra del 7 al 17 de agosto en Springfield, ofrece a los asistentes la oportunidad de disfrutar de diversas actividades, y la oportunidad de tramitar la Real ID.

La Oficina del Secretario del Estado instalará una caseta donde los visitantes pueden realizar varios trámites relacionados con vehículos y licencias, eliminando así la necesidad de ir al DMV.

La caseta estará abierta diariamente de 10 a. m. a 8 p. m. en Brian Raney Avenue, esquina sudeste de la feria según informó Telemundo Chicago.

Real ID

Durante la feria, los asistentes podrán solicitar un Real ID, obtener una nueva licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal o renovar sus documentos.

También podrán cambiar una licencia de visitante temporal a una estándar, renovar la registración de un vehículo y solicitar un permiso de estacionamiento para personas con discapacidades.

Es importante que quienes deseen realizar estos trámites lleven la documentación requerida, la cual se puede consultar en línea.

Además, la caseta ofrecerá búsquedas de genealogía gratuitas y actividades para niños, como baloncesto y una estación para colorear.

¿Es necesario?

El Real ID es una identificación que cumple con los estándares federales establecidos por la Ley REAL ID de 2005.

Este tipo de identificación es importante para acceder a ciertos lugares y servicios, como abordar vuelos nacionales y entrar a instalaciones federales.

Con la implementación de esta ley, los estados deben emitir estas identificaciones para garantizar que los ciudadanos puedan identificarse de manera segura y confiable.

