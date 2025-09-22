Busca empleo en Atlanta: plataformas y programas de capacitación que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) las personas interesadas en ingresar al mercado laboral, o que están en la búsqueda de nuevas oportunidades, suelen tener acceso a plataformas tanto estadales como por parte de organizaciones que les ofrecen ayuda y guía, Atlanta no es la excepción.

Una de las principales plataformas que hay que tener presente en Atlanta es el Departamento de Trabajo de Georgia (GDOL).

En esta plataforma oficial, los residentes de Georgia pueden acceder a una amplia gama de servicios tanto para individuos que buscan empleo como para empleadores.

Sus funciones principales se centran en el seguro de desempleo y en la asistencia laboral:

Seguro de Desempleo (Unemployment Insurance - UI)

Asistencia para solicitar beneficios: El GDOL es la agencia encargada de procesar las solicitudes de seguro de desempleo. Proporcionan orientación sobre cómo presentar un reclamo, los requisitos de elegibilidad y cómo recibir los pagos semanales.

El GDOL es la agencia encargada de procesar las solicitudes de seguro de desempleo. Proporcionan orientación sobre cómo presentar un reclamo, los requisitos de elegibilidad y cómo recibir los pagos semanales. Portal en línea (MyUI Claimant Portal): A través de su portal, las personas pueden presentar reclamos, solicitar pagos semanales, revisar el estado de su caso y actualizar su información.

Servicios de Empleo

Registro para servicios de empleo: Para poder recibir beneficios de desempleo, los solicitantes elegibles deben registrarse en WorkSource Georgia, que es parte del GDOL, para recibir servicios de empleo.

Para poder recibir beneficios de desempleo, los solicitantes elegibles deben registrarse en WorkSource Georgia, que es parte del GDOL, para recibir servicios de empleo. Asistencia en la búsqueda de empleo: ofrecen herramientas y recursos para ayudar a las personas a encontrar trabajo, incluyendo:

- Orientación y consejería profesional.

- Asistencia para crear o mejorar currículums (hojas de vida).

- Preparación para entrevistas de trabajo.

- Organización de ferias de empleo

Puede conocer más o empezar a explorar las opciones en el siguiente enlace: Servicios en línea | Departamento de Trabajo de Georgia

Latin American Association (LAA)

Esta organización sin fines de lucro en Atlanta se enfoca en asistir a la comunidad bilingüe. Sus servicios de empleo incluyen:

Asistencia personalizada para encontrar trabajo.

Capacitación laboral

Acceso a un banco de empleo en línea.

Asistencia para profesionales bilingües.

Eventos y ferias de reclutamiento.

Organización de ferias de empleo

“Nuestra misión es empoderar a nuestra comunidad para que se adapte, se integre y prospere, guiados por nuestra visión de Oportunidad para Todos”, indican.

Puede disfrutar de sus servicios en el siguiente enlace: https://thelaa.org/es/servicios-de-empleo/.

Otras plataformas o recursos gratuitos para aquellos que buscan empleo

KP Staffing: Esta es una agencia de empleo de confianza que ha expandido sus servicios a Atlanta. Se especializan en conectar a empresas con talento para puestos en la industria manufacturera y ligera.

Future Force Personnel: Otra agencia de personal con una fuerte presencia en Atlanta. Se especializan en roles temporales y permanentes en la industria, oficina, administración, contabilidad y finanzas.

Impact Staffing: Es una agencia de reclutamiento local en el área metropolitana de Atlanta. Conectan a candidatos con empleadores en diversas industrias.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube