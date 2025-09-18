Dueños de perros en Los Ángeles: ¿Desde qué edad debe obtener una licencia para su mascota? Así puede hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), las personas que deciden ser dueños de un perro deben saber que deben cumplir con un requisito para estar al día con las normas del condado y evitar sanciones.

Estamos hablando de las licencias de animales establecidas para perros y caballos en la ciudad.

La licencia de perros no es solo un trámite, es una medida importante para la salud pública y la seguridad de los animales.

La licencia se puede obtener a través del Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles y, generalmente, se puede aplicar en línea, por correo o en persona.

Además, los dueños de perros deben tener presente que la licencia debe ser renovada anualmente o cada tres años, dependiendo del tipo de licencia que elijas.

¿Quiénes deben adquirir la licencia? + Solicitud

Todos los perros mayores de cuatro meses de edad y mantenidos dentro de la ciudad de Los Ángeles deben tener licencia (LAMC 53.28) y deben estar esterilizados o castrados (LAMC 53.15.2 (b)).

Una licencia para perros es válida solo cuando se proporciona al Departamento el certificado de vacunación contra la rabia requerido, emitido por un veterinario autorizado, y solo mientras la vacuna contra la rabia sea efectiva.

Además, se establece que ninguna persona tendrá o mantendrá más de tres (3) perros mayores de cuatro (4) meses de edad en cualquier local, incluida cualquier Unidad de Vivienda, como se define en la Sección 12.03, o en cualquier lote, edificio, estructura, recinto o local que no constituya una Unidad de Vivienda.

Se puede hacer de forma online en el siguiente enlace: License Registration.

Eso sí, antes de empezar, asegúrate de tener a mano una copia digital (escaneada o una foto clara) de los siguientes documentos:

El certificado de vacunación contra la rabia de tu perro.

Un certificado de esterilización o castración emitido por un veterinario (si aplica). Ya que esto es crucial para obtener la tarifa reducida.

En el sitio web, encontrarás un formulario de solicitud y deberás ingresar la siguiente información:

Tus datos personales como propietario (nombre, dirección, teléfono, etc.).

Información sobre tu perro (nombre, raza, edad, sexo, etc.).

El sistema te guiará al pago en línea, donde podrás pagar la tarifa de la licencia con una tarjeta de crédito o débito. El monto dependerá de si tu perro está esterilizado o no.

Una vez que tu solicitud sea aprobada, unas semanas después, recibirás la etiqueta oficial de la licencia para el collar de tu perro y el certificado por correo postal.

Costos de las licencias

Tarifas Estándar

Perro esterilizado o castrado: la tarifa es de $20 (anual) y $55 (por tres años)

Perro no esterilizado o no castrado: la tarifa es de $100.

Tarifas Especiales

Para personas de 60 años o más: Si eres un adulto mayor y tu perro está esterilizado o castrado, la tarifa se reduce a $10.

Perros de servicio: Las licencias para perros de servicio, como los perros guía, son gratuitas.

La renovación equivale al mismo monto de la tarifa inicial y obviamente disminuye para los que hayan realizado el proceso de esterilización.

Ahora, si no renuevas la licencia a tiempo, se te podría cobrar una multa adicional además de la tarifa de renovación.

Ventajas de las licencias para perros en LA

Para reconocer parte de sus beneficios hay que adelantarse un poco, el requisito principal para obtener la licencia es que el perro tenga la vacuna contra la rabia al día.

De esta manera, las autoridades se aseguran de que la población canina esté protegida y se reduce el riesgo de transmisión de enfermedades.

También es una importante ayuda para que las mascotas perdidas sean devueltas a sus dueños

Esto, debido a que cada licencia tiene un número de identificación único que permite a los refugios de animales y a los servicios de control de animales contactar al dueño rápidamente si encuentran a su perro.

¿Qué pasa si no obtiene una licencia para su perro?

No tener la licencia obligatoria puede resultar en una multa, por lo que es importante cumplir con este requisito.

En este sentido, en cuánto se descubre, el Departamento de Control de Animales emite una citación por la violación. El monto total a pagar por la infracción puede variar, pero la multa base suele ser un mínimo de $250.

En algunos casos, si se le da una citación, puede presentar prueba de que obtuvo la licencia de perro después de la citación, para que la multa sea reducida o desestimada, aunque aún podría tener que pagar una tarifa administrativa.

Por ello, lo más recomendable es obtener la licencia a tiempo para evitar la sanción.

