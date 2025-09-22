Mujer en EEUU gana la lotería gracias a ChatGPT: decidió no quedarse con el premio

Suscríbete a nuestros canales

Una conmovedora historia ocurrió recientemente en Midlothian, Virginia, en EEUU, cuando una mujer ganó la lotería Powerball, y tras recibir el premio decidió no quedárselo.

Carrie Edwards ganó $ 150.000 en el sorteo de la lotería Powerball, pero decidió donarlo a organizaciones benéficas, con lo cual convirtió su buena suerte en ayuda para quienes lo necesitan.

Edwards acertó cinco de seis números y la bola roja basada en las recomendaciones de ChatGPT, según dijo a Navy News. Participó en el sorteo del 8 de septiembre con $ 1 adicional por el PowerPlay, lo que multiplicó el premio de $ 50.000 a $ 150.000.

La mujer reclamó oficialmente el premio y decidió repartirlo en tres donaciones de $ 50.000 cada una. Navy News recogió sus declaraciones en las que relata por qué tomó esa decisión en lugar de disfrutar el dinero.

“Tan pronto como esa bendición divina ocurrió y cayó sobre mis hombros, supe exactamente qué debía hacer con ella, porque he sido tan bendecida, quiero que esto sea un ejemplo de cómo otras personas, cuando son bendecidas, pueden bendecir a otros”, manifestó la mujer.

¿A qué organizaciones donó Carrie Edwards su dinero de la lotería Powerball?

La primera contribución se la entregó a la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), que apoya la investigación y brinda recursos a familias afectadas por la demencia de inicio temprano.

Edwards escogió a la AFTD para hacer el donativo en memoria de su esposo fallecido, Steve, quien murió el 31 de diciembre de 2024 tras un diagnóstico de Demencia Frontotemporal a los 57 años.

“Esta causa es absolutamente personal, quise que este regalo arrojara luz sobre las familias que están luchando contra esta enfermedad y sobre los investigadores que trabajan en busca de una cura”, dijo en 12 On Your Side.

El segundo donativo lo recibió Shalom Farms, organización sin fines de lucro enfocada en garantizar un sistema alimentario justo en Richmond. Edwards señaló que visita la granja al menos una vez por semana y participa en la siembra y cosecha de frutas y verduras.

“Cosechamos, plantamos, bendecimos la comida, la llevamos al mercado, hablamos con la gente”.

La tercera contribución, por $ 50.000, la recibió la Navy-Marine Corps Relief Society, que proporciona asistencia financiera, educativa y de emergencia a militares activos, veteranos y sus familias.

“Me siento bendecida de que este inesperado premio de lotería pueda servir a un propósito mayor”, dijo.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube