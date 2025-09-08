​Los otros afortunados del Powerball: ¿a dónde va a parar el dinero del premio mayor cuando no hay ganador?

Suscríbete a nuestros canales

Los premios del Powerball que nadie reclama, especialmente los mayores, no se esfuman en el aire. El dinero suele ser destinado a los estados y programas diversos según sea el caso.

Cada jurisdicción de la lotería (los estados donde se juega) tiene sus propias leyes sobre qué hacer con ese dinero. Por lo general, una parte significativa de los fondos se destina a programas y causas públicas como la educación.

Según expertos en la materia entrevistados por CNN, el resto del dinero puede ser devuelto al fondo de premios de la lotería para futuros sorteos.

Contexto

Cada año, millones de dólares en premios de lotería de Powerball quedan sin reclamar debido a que no hay ganadores con el cartón premiado.

Mientras algunos podrían ver esto como un dinero evaporado, la verdad es que estos fondos se convierten en una fuente importante de financiamiento para causas sociales como la educación pública.

Este fenómeno convierte una mala fortuna en una inesperada victoria para la comunidad, transformando el dinero en una oportunidad para las escuelas y los estudiantes.

Leyes locales

La clave de este proceso reside en las leyes de cada estado. Por ejemplo, en Florida, el 80% de los fondos de los premios de lotería que caducan se transfieren directamente al Fondo Fiduciario para la Mejora Educativa (Educational Enhancement Trust Fund).

En el 2023, un premio de 44 millones de dólares quedó sin reclamar y el dinero fue destinado a este fondo, tal como reportó FOX 35 Orlando. En California, desde la creación de su lotería en 1985, se genera más de 46 mil millones de dólares para las escuelas públicas.

Esto según la portavoz de la Lotería de California, Carolyn Becker, quien destacó en una entrevista con Los Ángeles Patch que "todo el dinero de premios no reclamados termina ayudando a la educación pública".

Otros proyectos

Pero no todos los estados destinan la totalidad a un solo fin. En Texas, la ley permite que los fondos no reclamados se usen para otros programas importantes, además de la educación.

La Lotería de Texas contribuye con más de 35 mil millones de dólares al Fondo Escolar (Foundation School Fund) desde 1997.

Desde 2009 también aporta más de 277 millones de dólares a un fondo de asistencia para veteranos, un destino poco común pero vital para una comunidad que lo necesita. Este es un dato que se puede verificar en la propia página web de la Lotería de Texas.

El flujo de dinero es constante y significativo. Un ganador en Illinois olvidó reclamar un premio de más de 130 millones de dólares, y un porcentaje considerable fue a un fondo para la educación, como informó Infobae.

Aunque la frustración del perdedor es imaginable, su descuido se traduce en nuevos recursos para escuelas, programas extracurriculares o mejoras en la infraestructura.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



