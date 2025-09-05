Más seguro que la Bolsa: así puedes invertir en bonos a través de la banca

Suscríbete a nuestros canales

Invertir en bonos de ahorro del Gobierno de Estados Unidos ofrece una forma segura de hacer crecer el dinero según informan en su portal web.

Emitidos por el Departamento del Tesoro, estos instrumentos financieros permiten a los ciudadanos prestar dinero al Gobierno federal a cambio de una rentabilidad por intereses.

Al canjear un bono, el inversionista recupera el capital inicial junto con las ganancias generadas. Esta inversión es considerada de bajo riesgo.

Bonos de ahorro

Actualmente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emite dos tipos de bonos: los de la serie I y los de la serie EE.

Los bonos de la serie I están diseñados para proteger el dinero de la inflación. Tienen una tasa de interés que combina un porcentaje fijo y uno variable, que se ajusta cada seis meses según la inflación.

Para los bonos emitidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2025, la tasa general es del 3.98%, con una tasa fija del 1.10%.

Por su parte, los bonos de la serie EE ofrecen una tasa de interés fija. El Gobierno garantiza que el valor de estos bonos se duplicará en 20 años. Los bonos de la serie EE comprados en el mismo período (1 de mayo al 31 de octubre de 2025) tienen una tasa de interés del 2.70%.

A diferencia de los bonos I, los de la serie EE generan intereses continuamente durante 30 años, o hasta que se cobren. La principal forma de adquirir estos bonos es a través de la plataforma en línea del Departamento del Tesoro, TreasuryDirect.gov.

La compra de bonos físicos en papel es menos común, pero puede realizarse a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) al presentar la declaración de impuestos.

Diferencias entre papel y electrónico

Los bonos de ahorro electrónicos, disponibles a través de TreasuryDirect.gov, representan la forma moderna y más común de inversión en la actualidad. Estos se gestionan y almacenan digitalmente, lo que facilita su compra, administración y cobro en línea.

A diferencia de estos, los bonos de papel son una opción más tradicional y limitada, cuya adquisición no es común. Estos bonos solo se pueden realizar en circunstancias específicas, como a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el reembolso de impuestos.

Protección

Para la protección del inversor en materia de bonos, varias agencias federales y organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante como lo son:

Comisión de Bolsa y Valores (SEC): Regula los mercados de valores y protege a los inversores.

Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA): Una agencia no gubernamental que supervisa a los agentes de bolsa para garantizar prácticas honestas.

Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC): Ofrece alertas y recursos para prevenir el fraude.

Los bonos del Tesoro de EE. UU. ofrecen una inversión segura y de bajo riesgo. Al comprar bonos, los inversionistas prestan dinero al Gobierno a cambio de una tasa de interés, lo que permite que su capital crezca con el tiempo.

La elección entre la serie I, con su protección contra la inflación, y la serie EE, que garantiza la duplicación del dinero a largo plazo, depende de los objetivos financieros de cada persona.

