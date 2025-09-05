¡Conoce tus derechos! Ciudad refuerza recursos para ayudar a inmigrantes en caso de un arresto

Suscríbete a nuestros canales

Chicago ha puesto en marcha una campaña dirigida a informar y preparar a las familias inmigrantes, enfocándose en brindar herramientas para actuar en situaciones difíciles vinculadas a detenciones o separaciones.

La ciudad refuerza sus recursos para quienes más impacta esta problemática, un esfuerzo que responde a una situación de tensión creciente.

La información fue tomada del portal web The Guardian, donde la vicealcaldesa de derechos de inmigrantes y refugiados, Beatriz Ponce de León, indicó que se está ampliando la oferta informativa en el sitio digital oficial.

“El sitio está diseñado exclusivamente para la persona afectada, ya sea inmigrante o refugiado,” señaló, y destacó que también se está distribuyendo material impreso en distintos puntos de Chicago para facilitar el acceso a esta información.

Carteles y distribución estratégica en espacios públicos

Durante los ultimos tres meses, se han colocado carteles con la campaña “Conozca sus derechos” en lugares cruciales de la ciudad como estaciones del metro y rutas de autobús.

Esta iniciativa coordinada entre funcionarios municipales y organizaciones locales tiene por objetivo informar a la comunidad cómo proceder durante interacciones con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta movilización refleja la historia de Chicago en la defensa de sus comunidades inmigrantes y su posición frente a las políticas federales que han intensificado los arrestos y deportaciones.

Antonio Gutiérrez, cofundador del grupo de defensa Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD), indicó que nunca antes habían sentido tanta presión ni estrés, incluso más que durante la primera administración de Trump.

Añadió que “no hay ley ni orden” y criticó que la actual administración actúa “sin control en muchos aspectos”.

Por su parte, Brandon Lee, director de comunicaciones de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, destacó las leyes estatales que protegen a los inmigrantes y el trabajo continuo para reforzarlas mediante presión política.

Respuesta comunitaria ante el aumento de detenciones

El incremento de acciones migratorias a nivel federal ha generado una respuesta activa en la ciudad. Organizaciones como OCAD celebran reuniones periódicas para mantener informadas a las familias afectadas, monitorean la actividad de ICE y han visto crecer el número de voluntarios que apoyan estas labores.

El interés en voluntariado contra las deportaciones ha aumentado un 300% desde 2024, con más de 400 voluntarios activos en 27 grupos de respuesta vecinal, según informó Gutiérrez.

A pesar de intentos legislativos para modificar las políticas de protección local, Chicago mantiene su estatus de ciudad santuario con normas que limitan la cooperación con ICE.

La capacidad organizativa de la ciudad se basa en la construcción de redes de confianza entre organizaciones, como resaltó Grace Chan McKibben, directora ejecutiva de la Coalición para una Mejor Comunidad Chino-Americana (CBCAC).

