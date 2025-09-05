La nueva y polémica ofensiva de Trump: migrantes acorralados por el ICE en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Basado en el artículo de The Washington Post, el Pentágono aprobó el uso de la Estación Naval de los Grandes Lagos, al norte de Chicago.

Esta base servirá como centro de operaciones para las próximas redadas migratorias en la ciudad, que la Casa Blanca planea llevar a cabo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usará esta estación como un punto estratégico para dirigir las operaciones.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ya había confirmado el domingo pasado que su departamento planeaba expandir las operaciones de ICE en Chicago y otras ciudades santuario importantes.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está persiguiendo a los peores delincuentes extranjeros ilegales –incluyendo asesinos, violadores, pandilleros, pedófilos y terroristas—en todo el país. El DHS irá a dondequiera que se encuentren estos delincuentes extranjeros ilegales, incluyendo Chicago, Boston y otras ciudades”, dijo la agencia, de acuerdo a lo reseñado por The Washington Post.

¿Cuál fue la respuesta del alcalde demócrata de Chicago al uso de una base militar en Chicago para operaciones del ICE?

En respuesta a la operación, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva. Esta orden prohíbe a la policía de Chicago colaborar con unidades federales o militares en tareas migratorias.

La Estación Naval de los Grandes Lagos, la instalación de entrenamiento más grande de la Marina de Estados Unidos, también podría albergar a la Guardia Nacional de Illinois o a personal en servicio activo.

Las fuentes indicaron que el presidente Donald Trump podría ordenar el despliegue de tropas en la ciudad, de forma similar a lo que hizo este verano en Los Ángeles y Washington, D.C., destaca EFE.

Sin embargo, el presidente bajó el tono sobre la utilización de las tropas estatales después de que un juez federal dictaminó el martes pasado que su orden de usar soldados de la Guardia Nacional de California violaba la Posse Comitatus Act.

Esta norma federal prohíbe al Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizar labores de aplicación de la ley a nivel nacional, a menos que la Constitución o una ley del Congreso lo autorice expresamente.

El Pentágono autorizó el uso del Fuerte Bliss, en El Paso, Texas, para fines migratorios. A mediados de agosto, la base abrió un centro de detención, que se prevé que se convierta en el más grande del país, con capacidad para albergar a 5.000 extranjeros.

¿Cuál es el mayor centro de procesamiento de inmigrantes en Chicago?

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, ha informado que el gobierno de Trump opera en su localidad un centro principal de procesamiento. En este edificio, los migrantes son enviados antes de su detención o deportación.

Residentes han realizado múltiples protestas contra la instalación, pues acusan que los inmigrantes son obligados a dormir en el suelo y retenidos por días en lugar de horas, reseña Univision.

La Casa Blanca informó a la alcaldesa Thompson que las medidas migratorias ocurrirán los siete días de la semana durante aproximadamente 45 días o seis semanas. Todavía no han fijado una fecha de inicio.

En Chicago, la oposición a las medidas de la administración Trump es generalizada. Por otro lado, un festival programado para el Día de la Independencia de México a finales de mes ha sido pospuesto.

