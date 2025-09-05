Un insecto diminuto mantiene en alerta a EEUU: causa una enfermedad silenciosa que empeora con los años

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) se está extendiendo una enfermedad poco conocida que se caracteriza por ser silenciosa y empeorar con los años hasta el punto de ser letal.

De acuerdo con la revista Emerging Infectious Diseases de Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la han detectado en ocho estados del país, que incluye Texas, California, Arizona, Luisiana y Florida, que les lleva a recomendar que la enfermedad se clasifique como "endémica”, refiere Fox News.

Se trata de la enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido por insectos triatominos, mejor conocidos como “chinches besuconas o vinchucas”.

“Reconocer la endemicidad de la enfermedad de Chagas en Estados Unidos es crucial para alcanzar los objetivos sanitarios mundiales”, escribieron los autores.

¿Por qué se considera endémica?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen una enfermedad como “endémica” cuando existe una “presencia constante y/o prevalencia habitual” en una población dentro de un área geográfica específica, es decir, el nivel “de referencia” dentro de una comunidad.

"La enfermedad de Chagas (o tripanosomiasis americana) ya es endémica en Sudamérica y Centroamérica, pero ahora se ha extendido al sur de Estados Unidos, donde está arraigando entre insectos y animales", declaró a Fox News Digital el Dr. Marc Siegel, analista médico principal de Fox News .

Definición y cómo se transmite esta enfermedad

Es una enfermedad parasitaria que se transmite cuando las heces de los insectos están infectados con el parásito, entra en el cuerpo de una persona, normalmente a través de una herida por mordedura o por contacto con los ojos o la boca.

"Cuando la chinche besucona se alimenta de sangre, acaba defecando y dejando las heces en alguna parte", explicó el autor principal del estudio, el Dr. Norman Beatty.

Agregó que también se puede transmitir por infección congénita, en la que una madre infectada crónicamente puede pasar el parásito al feto, o por trasplante de órganos.

Síntomas y tratamiento de la enfermedad

Según CDC, en la primera etapa de la enfermedad de Chagas, denominada fase aguda, se produce poco después de la infección. Le sigue la fase crónica, más prolongada.

La enfermedad no siempre provoca dolencias, pero algunas personas pueden experimentar síntomas.

También puede provocar fiebre, fatiga, erupciones cutáneas, dolores corporales e inflamación de los ganglios linfáticos, y más adelante puede dar lugar a problemas digestivos, cardíacos y neurológicos. Así como hinchazón de los párpados, también conocida como signo de Romaña.

En la fase crónica, entre el 20% y el 30% de las personas infectadas pueden sufrir problemas cardíacos potencialmente mortales o problemas digestivos graves, refiere CDC.

Por el momento, solo dos medicamentos, benznidazol y nifurtimox, tienen la aprobación oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar la enfermedad de Chagas.

Enciende las alarmas

Mencionó un dato preocupante, y es que cerca del 30 % de las personas infectadas que no reciben tratamiento desarrollarán complicaciones crónicas, principalmente problemas cardíacos y digestivos severos.

Añadió que esta enfermedad, muy común en América del Sur, América Central y México, presenta un aumento de casos autóctonos; es decir, adquiridos dentro del territorio estadounidense.

Una situación que enciende las alarmas entre epidemiólogos, quienes advierten sobre la necesidad de intensificar la vigilancia y educación médica.