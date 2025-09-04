Conflicto armado en Ecuador: agregan dos grupos a la lista de organizaciones terroristas

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles por la noche, arribó el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, a Ecuador con el objeto de alcanzar nuevos acuerdos en su lucha contra el crimen organizado.

En este sentido, Rubio designó dos grupos terroristas de Ecuador como 'Organizaciones Terroristas Extranjeras' (FTO, por sus siglas en inglés).

Declaran organizaciones terroristas en Ecuador

Desde Quito, en Ecuador, Rubio en compañía de la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfield, designó a dos grupos armados con la calificación de FTO.

Foto: Cancillería Ecuador

"Hoy vamos a designar a Los Lobos y a Los Choneros como organizaciones terroristas", afirmó Rubio durante una rueda de prensa conjunta con Sommerfield.

En este sentido, reiteró que ambos grupos "son narcoterroristas" y recordó que además de dedicarse al narcotráfico, también se dedican a la minería ilegal en Ecuador.

Lucha contra el terrorismo en Ecuador

Tras el encuentro de este jueves entre Rubio y el gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y la canciller Sommerfeld, lograron diversos acuerdos en aras de combatir el crimen organizado trasnacional.

Foto: Cancillería Ecuador

A través de sus redes sociales, la Cancillería de Ecuador difundió cuáles son estos acuerdos en beneficio del país y de la región.

En este sentido, los acuerdos alcanzados son los siguientes:

Combatir el crimen organizado trasnacional, tráfico ilícito de drogas y minería ilegal

Identificar y designar grupos terroristas (Los Lobos y Los Choneros)

Enfrentar el lavado de activos a través de intercambio de información

Avanzar un nuevo y moderno convenio de extradición

¿Cuáles son las organizaciones terroristas de Ecuador?

En el Decreto Ejecutivo Nº 111, de enero de 2024, el gobierno de Ecuador declaró un conflicto armado interno en el país al designar a más de 20 grupos armados como organizaciones terroristas.

Las organizaciones terroristas declaradas por Ecuador son la siguientes:

Águilas Águilas Killer Ak47 Caballeros Oscuros Chone Killers Choneros Covicheros Cubanos Gánsters Kater Piler Lagartos Lobos Los P.27 Los Tiburones Mafia 18 Mafia Trébol Patrones R7 Tiguerones Los Latin Kings Latin Kings de Ecuador Latin Kings de Quito

¿Cómo designa EE.UU. a las FTO?

El departamento de Estado de EE.UU. junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro, se encargan de designar organización como terroristas.

Designar estos grupos como terroristas los incluye en la clasificación de FTO, así como también en la de Nacionales Especialmente Designados (SDNs, por sus siglas en inglés).

¿Cómo afecta esta designación de FTO y SDNs en Ecuador?

Designar estos grupos como terroristas puede significar graves sanciones o incluso restricciones, ya que le permite al gobierno estadounidense diversas medidas.

Entre estas medidas, resaltan varias como el congelar activos, la prohibición de transacciones además de tomar medidas directas contra estos grupos terroristas y cualquier entidad vinculada a ellos.

