Inicia el pago del Bono Único Familiar este 2 de septiembre: conoce el monto

Tal y como estaba programado, este martes, inició la asignación del Bono Único Familiar correspondiente al mes de septiembre 2025. Así lo informó la cuenta en Telegram de Pensionados de Venezuela.

MONTO: Bs 2.200

Esta bonificación es de asignación directa y gradual. No se escanea ni se activa ni requiere enviar mensajes al 3532.

Este pago es indexado y protege por lo menos a seis millones de familias, según el reporte oficial.

El subsidio agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Cómo registrarse para cobrar el subsidio

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.patria.org.ve. Seleccionar "Registrarse". Completar los datos personales: número de cédula, teléfono, fecha de nacimiento y verificación de seguridad. Confirmar la identidad mediante un código enviado al teléfono móvil. Ingresar información adicional: nombre, dirección y correo electrónico. Crear una contraseña segura para acceder al sistema. Finalizar el registro e iniciar sesión para verificar la asignación del bono.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

