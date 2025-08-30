¿Cuáles son los bonos que pagará el Sistema Patria del 1 al 6 de septiembre?

A partir del próximo lunes 1 de septiembre, el Sistema Patria pagará una serie de bonos a través de su monedero virtual.
Las bonificaciones son partes de los programas de protección social y algunos complementos del ingreso mínimo integral en Venezuela.
¿Qué bonos pagará el Sistema Patria a través de su monedero hasta el 6 de septiembre?
- Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante agosto, los beneficiarios recibieron pagos por 1.890,00 bolívares, unos 14,96 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 630,00 y 1.260,00 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de septiembre los pagos rondarán 2.160, 720, 1.460 bolívares.
- Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.
Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
Canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios
- 3532: Tu línea directa de información general. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.
- 67373: Asistencia específica para tus bonos y transacciones. Si tu inquietud se centra en la entrega de bonos, transferencias de dinero, pagos de servicios o cualquier otro aspecto relacionado con tus movimientos dentro del Sistema Patria, este es el número al que debes comunicarte.
- Notificaciones al instante con la app VeMonedero. Mantente siempre informado a través de las notificaciones que recibirás directamente en tu teléfono inteligente mediante la aplicación VeMonedero. Esta herramienta te permitirá estar al tanto de tus bonificaciones y movimientos de saldo de manera oportuna.
