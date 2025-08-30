¿Cuáles son los bonos que pagará el Sistema Patria del 1 al 6 de septiembre?

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo lunes 1 de septiembre, el Sistema Patria pagará una serie de bonos a través de su monedero virtual.

Las bonificaciones son partes de los programas de protección social y algunos complementos del ingreso mínimo integral en Venezuela.

¿Qué bonos pagará el Sistema Patria a través de su monedero hasta el 6 de septiembre?

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante agosto, los beneficiarios recibieron pagos por 1.890,00 bolívares , unos 14,96 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 630,00 y 1.260,00 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de septiembre los pagos rondarán 2.160, 720, 1.460 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Canales directos para resolver dudas sobre bonos y servicios

3532: Tu línea directa de información general. ¿Tienes preguntas sobre el funcionamiento general del Sistema Patria? ¿Necesitas aclarar dudas sobre algún servicio? Este número está habilitado para recibir tus consultas y brindarte la orientación que necesitas.

