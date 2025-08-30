Pagos del monedero Patria: bonos y montos activos este 30 de agosto

Una serie de pagos o bonos están activos en el monedero del Sistema Patria este 30 de agosto de 2025.
Los estipendios son parte de las ayudas sociales y corresponden a los complementos del ingreso mínimo integral.
¿Qué bonos y montos están activos este 30 de agosto en el monedero del Sistema Patria?
- Este viernes 29 de agosto, la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación por 27.300 bolívares, equivalente a 185,61 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (147,08 bolívares por dólar).
Bono Cuadrantes de Paz. Este pago está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente. El monto otorgado a los beneficiarios es de Bs. 10.500 o $ 71,38.
Bono Cultores Populares: Es un beneficio destinado a reconocer y apoyar económicamente a artistas y promotores culturales; lo pueden cobrar artistas visuales, escénicos, gestores, promotores culturales y profesionales de la cultura. El monto otorgado es de Bs. 6.300 o $ 42,83 al tipo de cambio vigente del BCV.
El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.
¿Cómo cobrar los bonos?
Inicia sesión en el Sistema Patria.
Dirígete a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
Clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".
