Billetera Patria pagará bono por más de 9.000 bolívares: sepa quiénes lo cobran

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 02:28 pm

Próximamente, el Sistema Patria comenzará a entregar un bono que superará los 9.000 bolívares a través de su monedero digital.

El pago de este estipendio es parte de las asignaciones que corresponden al mes de agosto a ciertos registrados con el Carnet de la Patria.

¿A quiénes pagará el Sistema Patria el bono por más de 9.000?

Según el cronograma de la Plataforma del Sistema Patria y sus canales aliados, asignará el Bono Cuadrantes de Paz.

Este pago está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente.

El Sistema Patria entregó el pago pasado por un monto de 9.000 bolívares o $ 72,65, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra tuvo un incremento del 14,28% en bolívares en relación al mes pasado, cuyo desembolso fue de 7.875, según reportó Banca y Negocios.

¿Cómo cobrar los bonos?

  • Inicia sesión en el Sistema Patria.

  • Dirígete a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".

  • Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

  • Clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual.  Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos ha pagado la Plataforma Patria durante agosto?

  1. Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
  2. 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
  3. Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
  4. Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto
  5. Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto.
  6. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto.
  7. Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares el 18 de agosto.
  8. Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares el 20 de agosto.
  9. Ingreso de Guerra Económica: de 6.700,00 bolívares el 21 de agosto.

