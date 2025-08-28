Billetera Patria pagará bono por más de 9.000 bolívares: sepa quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente, el Sistema Patria comenzará a entregar un bono que superará los 9.000 bolívares a través de su monedero digital.

El pago de este estipendio es parte de las asignaciones que corresponden al mes de agosto a ciertos registrados con el Carnet de la Patria.

¿A quiénes pagará el Sistema Patria el bono por más de 9.000?

Según el cronograma de la Plataforma del Sistema Patria y sus canales aliados, asignará el Bono Cuadrantes de Paz.

Este pago está dirigido a los funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil en Venezuela y el monto varía mensualmente.

El Sistema Patria entregó el pago pasado por un monto de 9.000 bolívares o $ 72,65, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra tuvo un incremento del 14,28% en bolívares en relación al mes pasado, cuyo desembolso fue de 7.875, según reportó Banca y Negocios.

¿Cómo cobrar los bonos?

Inicia sesión en el Sistema Patria.

Dirígete a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos ha pagado la Plataforma Patria durante agosto?

Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares el 18 de agosto. Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares el 20 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: de 6.700,00 bolívares el 21 de agosto.

