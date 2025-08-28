Beneficios

Anuncian jornada especial del Carnet de la Patria: conozca fecha, hora y ubicación

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 08:03 pm
A través de la red social Instagram del Movimiento Somos Venezuela, anunciaron una Jornada Especial de Carnet de la Patria en el estado Bolívar.

En dicha jornada, los usuarios podrán realizar:

  • Registro de Usuario
  • Actualización de Datos
  • Certificación de números
  • Recuperación de acceso al Sistema Patria

De acuerdo a la publicación en sus historias, se realizará en la Sala de Autogobierno de la Comuna Juan Camejo, en la parroquia Chirica del municipio Ciudad Guayana del estado Bolívar.

Esta se llevará a cabo el día jueves 28 de agosto, a partir de las 8 de la mañana. 

 

 

