Anuncian jornada especial del Carnet de la Patria: conozca fecha, hora y ubicación

A través de la red social Instagram del Movimiento Somos Venezuela, anunciaron una Jornada Especial de Carnet de la Patria en el estado Bolívar.
En dicha jornada, los usuarios podrán realizar:
- Registro de Usuario
- Actualización de Datos
- Certificación de números
- Recuperación de acceso al Sistema Patria
De acuerdo a la publicación en sus historias, se realizará en la Sala de Autogobierno de la Comuna Juan Camejo, en la parroquia Chirica del municipio Ciudad Guayana del estado Bolívar.
Esta se llevará a cabo el día jueves 28 de agosto, a partir de las 8 de la mañana.
