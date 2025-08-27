Telecomunicaciones

Red 5G de Movilnet: conozca dónde está disponible y qué ventajas ofrece

La empresa explicó cómo influirá está nueva tecnología en sus servicios

Por Selene Rivera
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 07:12 pm
Foto: Referencial

La empresa estatal de telecomunicaciones, Movilnet, informó este miércoles el despliegue de la tecnología de quinta generación en algunos estados del territorio nacional.

A través de sus redes sociales, la empresa explicó cómo influirá está nueva tecnología en sus servicios.

Red 5G de Movilnet

De acuerdo con la información proporcionada por Movilnet, ya desplegaron más de 50 radiobases en la Gran Caracas, en aras de mejorar los beneficios del servicio.

Asimismo, señala que un total de 51 radiobases están "desplegadas y activas" en varias zonas de los estados Distrito Capital, Miranda y La Guaira.

 

Ventajas de la Red 5G de Movilnet

En este sentido, señala la empresa que la nueva tecnología de red 5G de Movilnet permitirá una mejor conexión, mayor rapidez y menor latencia de diversas actividades como:

  • Descargar películas
  • Videojuegos online
  • Mayor capacidad de dispositivos conectados

